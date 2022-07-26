Ворог розвідував з безпілотників територію біля Луцька та Ковеля. Про це повідомили у зведенні Генштабу на ранок 26 липня.

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білоруси тренуються та розвідують

Наші військові відзначають, що на Волинському та Поліському напрямках білоруська армія біля наших кордонів провела тренування зі зв'язку пунктів управління.

Також з території цієї країни ворог вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня. Розвідка спрямована на міста Луцьк та Ковель Волинської області.

Крім того, в Генштабі застерігають, що досі зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

Загроза нападу з білорусі

білоруський опозиціонер Павло Латушко розповідав про умови, за яких білорусь може напасти. Він переконував, що про вторгнення військ лукашенка до України говорити зарано. Наразі таких дій чи підготовки до цього не відбувається. Загроза нападу то зростає, то знижується.

Водночас маневри своєю армією, які білорусь називає навчаннями і постійно продовжує, змушують нас бути в напрузі. Адже лукашенко їх вкотре продовжив до 31 липня. А окупанти залучають білоруських військових до бойової підготовки на полігонах.

Крім того, міністерство оборони білорусі вирішило закупити тисячі мішків для транспортування трупів. Зараз там вивчають "цінові пропозиції". Чому білорусь так робить – невідомо, але схожим займалась росія перед нападом.

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