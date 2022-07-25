На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін

Відповідну інформацію у вечірньому зведенні повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що ситуація залишається без суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках.

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білоруські військові, як зазначили у Генштабі ЗСУ, продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

Важливо. 25 липня на Волині українська ППО збила два ворожих безпілотники. Вони перетнули повітряний простір України з боку білорусі та вели повітряну розвідку. Унаслідок падіння уламків загинула 1 людина. Ще 5 отримали поранення, серед яких 3 дітей.

Загроза з боку білорусі

Режим самопроголошеного білоруського президента олександра лукашенка надав росії територію білорусі для вторгнення в Україну. Окрім того, росія з білорусі обстрілює

Нещодавно у Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росія використовує абсолютно всі білоруські аеродроми для атак на Україну.

Разом з тим, в Інституті вивчення війни вважають, що ймовірність прямої участі білорусі у війні досі низька. лукашенко боїться, що це вплине на стабільність його режиму в країні.

За даними української розвідки, у білорусі відбувається процес ротації тих підрозділів, які перебувають біля українського кордону. Розвідники не фіксують ударних угруповань.

22 липня у Генштабі ЗСУ розповіли, що білорусь продовжила перевірку бойової готовності своїх військ.

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