На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін

Відповідну інформацію у вечірньому зведенні повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що ситуація залишається без суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках.

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білоруські військові, як зазначили у Генштабі ЗСУ, продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

Загроза з боку білорусі

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