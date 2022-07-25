На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений

Соответствующую информацию в вечерней сводке сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщается, что ситуация остается без существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях.

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белорусские военные, как отметили в Генштабе ВСУ, продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

Важно. 25 июля на Волыни украинская ПВО сбила два вражеских беспилотника. Они пересекли воздушное пространство Украины со стороны беларуси и вели воздушную разведку. В результате падения обломков погиб 1 человек. Еще 5 получили ранения, среди которых 3 детей.

Угроза со стороны беларуси

Режим самопровозглашенного белорусского президента александра лукашенко предоставил россии территорию беларуси для вторжения в Украину. Кроме того, россия из беларуси обстреливает Украину.

Недавно в Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россия использует абсолютно все белорусские аэродромы для атак на Украину.

Вместе с тем, в Институте изучения войны считают, что вероятность прямого участия беларуси в войне до сих пор низка. Лукашенко опасается, что это повлияет на стабильность его режима в стране.

По данным украинской разведки, в беларуси происходит процесс ротации тех подразделений, которые находятся у украинской границы. Разведчики не фиксируют ударные группировки.

22 июля в Генштабе ВСУ рассказали, что беларусь продолжила проверку боевой готовности своих войск.

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