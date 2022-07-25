На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений

Соответствующую информацию в вечерней сводке сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщается, что ситуация остается без существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях.

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белорусские военные, как отметили в Генштабе ВСУ, продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

Угроза со стороны беларуси

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