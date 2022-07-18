Мы видим признаки мобилизации в беларуси, – советник Тихановской

О том, что лукашенко может отправить свою армию на войну в Украину, в эфире одного из украинских каналов заявил Валерий Ковалевский, представитель офиса белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, сообщает 24 канал.

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"Похоже, что лукашенко приближается к такому моменту, когда все же согласится отправить белорусские войска в Украину", – сказал он.

Валерий Ковалевский отметил, что лукашенко с начала полномасштабной войны в Украине демонстрировал, что на одной стороне с путиным и "поддерживал россию на всех этапах этой войны, оказывал важную поддержку".

По словам белорусского дипломата, сейчас лукашенко подходит к тому, чтобы отправить войска в Украину. Ковалевский обратил внимание на признаки мобилизации в беларуси и российской техники.

Мы видим признаки и мобилизации и доукомплектования военных подразделений на границе с Украиной, поступает новая техника из россии. Есть все признаки того, что беларусь во главе с лукашенко может дойти до того, что белорусские войска могут вступить в войну.

– сказал представитель Светланы Тихановской по международным делам.

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