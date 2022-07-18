Мы видим признаки мобилизации в беларуси, – советник Тихановской
О том, что лукашенко может отправить свою армию на войну в Украину, в эфире одного из украинских каналов заявил Валерий Ковалевский, представитель офиса белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, сообщает 24 канал.
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"Похоже, что лукашенко приближается к такому моменту, когда все же согласится отправить белорусские войска в Украину", – сказал он.
Валерий Ковалевский отметил, что лукашенко с начала полномасштабной войны в Украине демонстрировал, что на одной стороне с путиным и "поддерживал россию на всех этапах этой войны, оказывал важную поддержку".
По словам белорусского дипломата, сейчас лукашенко подходит к тому, чтобы отправить войска в Украину. Ковалевский обратил внимание на признаки мобилизации в беларуси и российской техники.
Мы видим признаки и мобилизации и доукомплектования военных подразделений на границе с Украиной, поступает новая техника из россии. Есть все признаки того, что беларусь во главе с лукашенко может дойти до того, что белорусские войска могут вступить в войну.
– сказал представитель Светланы Тихановской по международным делам.
Что известно об угрозе со стороны беларуси
- беларусь предоставила россии свою территорию для вторжения в Украину, а также обстрелов мирных украинских городов. В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россия использует абсолютно все белорусские аэродромы для атак на Украину.
- Угроза вторжения в беларуси сохраняется постоянно. 15 июля в Генштабе ВСУ информировали, что зафиксировали самолет-наводчик на Волынском и Полесском направлениях.
- В ответ на угрозы со стороны беларуси Украина усиливает оборону на Севере.
- В то же время в Институте изучения войны считают, что вероятность прямого участия беларуси в войне до сих пор низкая. лукашенко опасается, что это повлияет на стабильность его режима в стране.
- По данным украинской разведки, в беларуси происходит процесс ротации тех подразделений, которые находятся у украинской границы. Разведчики не фиксируют ударные группировки.
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