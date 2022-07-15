Актуальную информацию о происходящем на фронте по состоянию на вечер 15 июля обнародовал Генштаб. А-50У – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

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Самолет-наводчик заметили на Волынском и Полесском направлениях

Самолет-наводчик зафиксировали на Волынском и Полесском направлениях. Также, говорят украинские военные, есть угроза того, что продолжатся ракетные обстрелы городов и сел Украины с белорусского воздушного пространства.

На Северском направлении – демонстрационные действия

Между тем, на Северском направлении враг проводит демонстрационные действия. Чтобы сковать наши подразделения, оккупанты удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей до 4 батальонных тактических групп. Военные государства-агрессора обстреляли также украинские позиции возле Кучеровки и Покровки в Сумской области.

Что означает работа самолета-наводчика: объяснение

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул, что самолет-наводчик дежурил возле украинской границы и до полномасштабного вторжения России. Чаще полеты А-50 фиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области, оккупированном Крыму, иногда – на территории беларуси.

Эксперт отметил, что задача украинцев – не нагнетать ситуацию, а не игнорировать сообщений о воздушной опасности.

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