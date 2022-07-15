Актуальну інформацію про те, що відбувається на фронті станом на вечір 15 липня, оприлюднив Генштаб. А-50У – це літак дальнього радіолокаційного виявлення.

Варто прочитати Чи готові українці до тривалої війни на роки: Резніков нагадав про марафон

Літак-навідник помітили на Волинському та Поліському напрямках

Літак-навідник зафіксували на Волинському та Поліському напрямках. Також, кажуть українські військові, є загроза того, що продовжаться ракетні обстріли міст та сіл України з білоруського повітряного простору.

На Сіверському напрямку – демонстраційні дії

Тим часом на Сіверському напрямку ворог проводить демонстраційні дії. Аби скувати наші підрозділи, окупанти утримують в прикордонних районах Брянської та Курської областей до 4 батальйонних тактичних груп. Військові держави-агресорки обстріляли також українські позиції біля Кучерівки та Покровки, що на Сумщині.

Що означає робота літака-навідника: пояснення

Раніше воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що літак-навідник чергував біля українського кордону і до повномасштабного вторгнення росії. Частіше польоти А-50 фіксували у Краснодарському краю, Ростовській області, окупованому Криму, іноді – на території білорусі.

Експерт зазначив, що завдання українців – не нагнітати ситуацію, а натомість – не ігнорувати повідомлень про повітряну небезпеку.

Читайте також білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів, – ГУР

Яка ситуація у білорусі: останні новини

Останнім часом на територію білорусі з росії прилітають багато вантажних літаків. Ймовірно, вони перевозять ракети.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що зараз на білоруських літаках тренуються російські пілоти.

Розвідники постійно патрулюють в небі і збирають інформацію про те, що відбувається на українській території.

При цьому російська авіація використовує абсолютно всі білоруські аеродроми.

У Повітряних силах України кажуть, що зможуть вражати російські літаки, якщо вони увійдуть у зону роботи української ППО.

Дивіться у відео – білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів