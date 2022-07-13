Останні новини про те, що відбувається біля кордонів нашої держави з білоруссю, повідомили у ранковому зведенні Генштабу на 13 липня. Їхня армія посилює кордон.

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Ротація, перевірка штабу та авіаудари

За інформацією наших військових, на Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил республіки білорусь провели ротацію частини особового складу та техніки. Вони виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону.

Крім того, продовжується перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області білорусі.

Не варто забувати й те, що з території цієї ворожої країни по нашій державі наносять авіаційні удари та випускають ракети. Тому Генштаб попереджає, що досі зберігається загроза того, що противник завдасть акетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.