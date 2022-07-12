Про це повідомила пресслужба самопроголошеного президента. Своїм указом лукашенко звільнив алєксандра шкіренка з посади заступника начальника генштабу збройних сил білорусі.

Зауважте На кордоні з білоруссю можлива активізація ворожої розвідки, – Генштаб

Причини звільнення невідомі

шкіренко очолював головне організаційно-мобілізаційне управління білорусі й був заступником генштабу збройних сил країни. Чому лукашенко вирішив звільнити відповідального за мобілізацію – невідомо.

Варто зазначити, що в білорусі вже понад місяць тривають військові навчання, які охоплюють перевірку механізмів мобілізації.

Загроза з боку білорусі

білорусь досі залишається плацдармом для росії у війні проти України. кремль сподівається на залучення білорусі до бойових дій.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 12 липня зі сторони білорусі можлива активізація ворожої розвідки.

Водночас самопроголошений президент алєксандр лукашенко ледь не щодня відзначається абсурдними заявами щодо війни. Однією з останніх стали погрози Заходу, що нібито світ на порозі "великої війни", у якій "не буде переможців". Також лукашенко не втомлюється звинувачувати Захід у тому, що нібито через них в Україні війна, однак російського вторгнення, в якому активно використовують білоруську територію самопроголошений президент просто не бачить.

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