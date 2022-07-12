Об этом сообщила пресс-служба самопровозглашенного президента. Своим указом лукашенко уволил александра кожанка с должности заместителя начальника генштаба вооруженных сил беларуси.

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Причины увольнения неизвестны

коженко возглавлял главное организационно-мобилизационное управление беларуси и являлся заместителем генштаба вооруженных сил страны. Почему лукашенко решил уволить ответственного за мобилизацию – неизвестно.

Стоит отметить, что в беларуси уже более месяца продолжаются военные учения, которые охватывают проверку механизмов мобилизации.

Угроза со стороны беларуси

беларусь до сих пор остается плацдармом для россии в войне против Украины. кремль надеется на привлечение беларуси к боевым действиям.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 12 июля со стороны беларуси возможна активизация вражеской разведки.

В то же время самопровозглашенный президент александр лукашенко едва ли не каждый день отмечается абсурдными заявлениями о войне. Одной из последних стали угрозы Западу, что якобы мир на пороге "Великой войны", в которой "не будет победителей". Также лукашенко не устает обвинять Запад в том, что якобы из-за них в Украине война, однако российского вторжения, в котором активно используют белорусскую территорию, самопровозглашенный президент просто не видит.

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