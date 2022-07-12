Во время церемонии выпуска из военных вузов самопровозглашенный президент рассказал о "пропасти великой войны". лукашенко не изменил своим традициям и обвинил в этом, конечно, Запад.
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лукашенко уверяет, что мир уже не будет прежним
Политик, желая поразить своими пророческими способностями, заверил, что мир больше не будет прежним. И победителей, говорит лукашенко, в этом глобальном противостоянии вроде бы не будет.
Происходящие события – это решительные шаги на пути к многополярному мироустройству, прекращение американской "гегемонии", в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается "неонацистская" идеология и откровенно "фашистские" режимы вокруг неугодных стран,
– вспомнил сразу и фашистов, и нацистов лукашенко.
Будущим военным самопровозглашенный президент повторил уже не новую историю об опасности на западных границах Беларуси и формировании так называемого "бронированного кулака Запада".
НАТО лукашенко назвал новоявленными "крестоносцами"
Политик украсил свой рассказ историческими аналогиями – мол, НАТО – это "новоявленные крестоносцы". Альянс решил вроде бы совершить "бросок на восток" и "разрушить систему глобальной безопасности".
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лукашенко считает, что против Беларуси развязали войну
Еще одним маразматическим тезисом лукашенко является то, что это "против белорусы развязали войну" – при этом не только в военном плане, но и гибридную.
В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, специализирующиеся на проведении психологических операций и взрывных действий в киберпространстве.
– попугал умными словами выпускников лукашенко.
Интересно, что политик признал, что позиция некоторых стран СНГ и ОДКБ не такая, как этого хотелось бы Беларуси и России. Они выжидают.
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Последние переговоры лукашенко и путина: коротко
- Последние переговоры главы России и его белорусского соратника прошли в телефонном режиме 11 июля.
- Главными темами были, конечно, так называемая спецоперация в Украине и блокада Калининграда.
- Путин и лукашенко договорились о каких-то "общих шагах" в отношении Литвы. О чем именно – неизвестно.
- В украинском Генштабе констатировали, что армия Беларуси в последнее время активизировалась. В Беларуси продолжаются военные учения, а запреты на полеты продолжили.
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