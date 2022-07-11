Но какими бы ни были эти непонятные действия, ядерное оружие лукашенко вряд ли получит. Об этом 24 каналу рассказал белорусский активист, руководитель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько.

Обратите внимание Не надо верить, что лукашенко оказывает сопротивление путину, – руководитель "Белорусский Гаюн"

Понятно, что даже такой псих, как путин, не даст ядерное оружие еще большему неадеквату в лице лукашенко, зачем ему иметь такого непредсказуемого партнера рядом?

– убежден он.

Активист добавил, что при том, что желание лукашенко путин не удовлетворит, он совершенно спокойно может и дальше использовать территорию Беларуси и армию лукашенко в своих целях.

Мотолько о том, даст ли путин ядерное оружие лукашенко: смотрите видео

Зачем Лукашенко просил ядерное оружие