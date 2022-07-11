Но какими бы ни были эти непонятные действия, ядерное оружие лукашенко вряд ли получит. Об этом 24 каналу рассказал белорусский активист, руководитель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько.
Обратите внимание Не надо верить, что лукашенко оказывает сопротивление путину, – руководитель "Белорусский Гаюн"
Понятно, что даже такой псих, как путин, не даст ядерное оружие еще большему неадеквату в лице лукашенко, зачем ему иметь такого непредсказуемого партнера рядом?
– убежден он.
Активист добавил, что при том, что желание лукашенко путин не удовлетворит, он совершенно спокойно может и дальше использовать территорию Беларуси и армию лукашенко в своих целях.
Мотолько о том, даст ли путин ядерное оружие лукашенко: смотрите видео
Зачем Лукашенко просил ядерное оружие
- В преддверии "дня независимости" белорусам лукашенко объяснил, зачем ему вдруг понадобилось ядерное оружие. Он заявил, что причиной этого является то, что Польша якобы также попросила "ядерку" у США.
- В речи Лукашенко начал запугивать белорусов тем, что Польша вроде бы хочет нанести ядерный удар по беларуси или же россии. Именно поэтому ему нужны собственные боеголовки, чтобы иметь возможность ответить.
- Он даже заметил, что попросил у Путина не предоставлять ему вооружение, а вернуть его. Мол, после распада ссср беларусь передала россии свой ядерный потенциал.