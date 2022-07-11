Але якими б не були ці незрозумілі дії, ядерну зброю лукашенко навряд чи отримає. Про це 24 каналу розповів білоруський активіст, керівник телеграм-каналу “Беларускі Гаюн” Антон Мотолько.
Зверніть увагу Не треба вірити, що лукашенко чинить опір путіну, – керівник "Беларускі Гаюн"
Зрозуміло, що навіть такий псих, як путін, не дасть ядерну зброю ще більшому неадеквату в обличчі лукашенка, бо навіщо йому мати такого непередбачуваного партнера поряд? – переконаний він.
Активіст додав, що при тому, що бажання лукашенка путін не задовольнить, він абсолютно спокійно може й далі використовувати територію білорусі та армію лукашенка в своїх цілях.
Мотолько про те, чи дасть путін ядерну зброю лукашенку: дивіться відео
Навіщо лукашенко просив ядерну зброю
- Напередодні "дня незалежності" білорусі лукашенко пояснив, навіщо йому раптом знадобилася ядерна зброя. Він заявив, що причина цього – те, що Польща нібито також попросила "ядерку" у США.
- У промові лукашенко почав залякувати білорусів тим, що Польща начебто хоче завдати ядерного удару по білорусі або ж росії. Саме тому йому й потрібні власні боєголовки, щоб мати можливість відповісти.
- Він навіть зауважив, що попросив у путіна не надати йому озброєння, а повернути його. Мовляв, після розпаду срср білорусь передала росії свій ядерний потенціал.