Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время выступления накануне белорусского Дня независимости. Об этом сообщают белорусские пропагандистские СМИ.

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Лукашенко говорит, что просил оружие из-за Польши

Александр Лукашенко заявил, что причиной того, что он просил ядерное оружие у Путина, стало то, что якобы Польша попросила такое же оружие у США.

Самопровозглашенный президент буквально запугивает белорусов тем, что Польша якобы хочет нанести ядерный удар по Беларуси или России. Поэтому он и аргументирует решение просить ядерное оружие у Путина. Однако белорусский диктатор говорит, что он просит не предоставить вооружение, а вернуть его, поскольку после распада СССР Беларусь передала свой ядерный потенциал России.

Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появились после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы к тому, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого нужно подготовиться,

– заявил Лукашенко.

А потом последовали уже привычные тезисы о том, что Беларусь никому не угрожает и никого не шантажирует. Россию белорусский диктатор назвал "братской", что и не удивительно, учитывая, что с территории Беларуси россияне наступали на Киевщину и наносят ракетные удары по Украине.

Лукашенко просил ядерное оружие у Путина

В ходе встречи с Лукашенко Путин заявил о предоставлении Беларуси партии комплексов "Искандер-М". При этом российский диктатор подчеркнул, что они могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы. Однако конкретно о предоставлении ядерных боеприпасов Беларуси речь не шла, но такую возможность не исключают.

В то же время Лукашенко заявил о якобы оборудовании странами НАТО своих самолетов ядерным оружием. Поэтому самопровозглашенный президент попросил Путина сделать то же самое для Беларуси.

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