Но это еще не все нововведения. Хотят также запретить полеты над Минском, Брестом и югом Минской области.

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Запрет на полеты и выезд за границу

Среди тех, кому нельзя будет уезжать из страны, оказались люди:

выезд которых противоречит интересам национальной безопасности Беларуси

политические лица, в отношении которых начали административный процесс

силовики.

Также ввели ограничение полетов над минском, брестом и югом минской области с 11 июля. Еще частично этот запрет действует для Могилевской и Гомельской области.

Известно, что такие ограничения будут продолжаться до 14 июля 2022 года. Оно не распространяется на авиацию белорусской армии, госпогранкомитета и самолеты, выполняющие рейсы в национальный аэропорт "Минск", а также аэропорты гомеля и бреста.

Эта зона ограничения является дополнительной к уже введенной на юге Беларуси, которая будет действовать до 7 октября 2022 года.

Опасность для Украины из Беларуси

Автор известного телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько называл три возможных сценария наступления Беларуси. Ведь маневры войск у границы заставляют нас учитывать все возможные варианты и готовиться к самому худшему. По его словам, первый вариант – часть белорусских военных буквально уничтожат. Еще одна часть белорусской армии просто сдастся в плен. Третий вариант – часть белорусских войск может обратить оружие к офицерам, отправившим их на войну против Украины.

Также Мотолько обращал внимание, что недавно в областях, граничащих с Беларусью, была долгая воздушная тревога ночью. Когда к лукашенко вернулся командный центр А-50, стало ясно, что как только этот самолет поднимается в небо, то по Украине с территории Беларуси могут быть удары.

Еще интересные подробности от Мотолько были о том, что добровольцы из Беларуси, которые сейчас являются частью ВСУ, неоднократно отмечали: после победы Украины вернутся домой, чтобы освободить страну от режима. По его словам, лукашенко действительно очень боится, после таких заявлений даже совещание собрал, где и проговорился.

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