Об этом 24 каналу рассказал руководитель и основатель Telegram-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Он также отметил, что есть несколько причин, которые очень пугают лукашенко.

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"Многие из общего количества белорусов действительно понимают, что бомбардировка военных объектов на территории Беларуси, или попадание в Мозырский нефтеперерабатывающий завод – это абсолютно реальная вещь", – говорит Антон Мотолько.

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По его словам, белорусы действительно не отдают себе отчет, что лукашенко втянул страну в войну.

"Я очень благодарен Украине и украинцам, что все еще не было решения об атаке белорусской территории, потому что это точно повлекло бы за собой гражданские жертвы", – добавляет Мотолько.

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Лукашенко также боится и достаточно серьезно впал в истерику, когда белорусские добровольцы заявили, что после победы в Украине, они вернутся освобождать Беларусь,

– убежден руководитель проекта "Белорусский Гаюн".

По сути, практически вся активность на юге Беларуси, вновь южный округ и "народное ополчение", это ничто иное, как работа с "диверсантами", резюмирует Мотолько.

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