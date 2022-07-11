Об этом 24 каналу рассказал руководитель и основатель Telegram-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Он также отметил, что есть несколько причин, которые очень пугают лукашенко.
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"Многие из общего количества белорусов действительно понимают, что бомбардировка военных объектов на территории Беларуси, или попадание в Мозырский нефтеперерабатывающий завод – это абсолютно реальная вещь", – говорит Антон Мотолько.
Понимают ли белорусы, что их страна уже агрессор
По его словам, белорусы действительно не отдают себе отчет, что лукашенко втянул страну в войну.
"Я очень благодарен Украине и украинцам, что все еще не было решения об атаке белорусской территории, потому что это точно повлекло бы за собой гражданские жертвы", – добавляет Мотолько.
Ночные ужасы диктатора лукашенко
Лукашенко также боится и достаточно серьезно впал в истерику, когда белорусские добровольцы заявили, что после победы в Украине, они вернутся освобождать Беларусь,
– убежден руководитель проекта "Белорусский Гаюн".
По сути, практически вся активность на юге Беларуси, вновь южный округ и "народное ополчение", это ничто иное, как работа с "диверсантами", резюмирует Мотолько.
Подробнее о российской технике и возможных атаках со стороны Беларуси: смотрите стрим с Антоном Мотолько
Белоруссия уже принимает участие в войне против Украины: детали
- В Минобороны Украины считают, что у России может быть несколько сценариев вовлечения Беларуси в полномасштабную войну.
- В Генштабе ВСУ также признают, что угроза обстрелов из Беларуси есть. Сообщается, что белорусская армия активизировалась – ведет разведку в приграничных областях.
- Кроме того, белорусы стягивают военную технику к границе. Так, на аэродроме "Зябровка", недалеко от Черниговщины, заметили дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", 2 единицы ЗРК "Панцирь".
- Однако не стоит забывать, что Беларусь втянута в войну против Украины с первых дней полномасштабного вторжения. С территории страны россияне обстреливают территорию нашей страны, бьют по гражданским объектам, убивая мирных людей.