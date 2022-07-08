На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил беларуси продолжают проявлять свою активность и чрезмерное любопытство. Тем временем на северском направлении пока без изменений.
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Что происходит на Волыни и Полесье
Согласно данным Генштаба, по этим направлениям белорусы ведут разведку и усиливают меры противодействия техническим средствам разведки, прежде всего БпЛА.
Страна продлила запрет на полеты.
Самопровозглашенные власти беларуси продлили действие закрытия воздушного пространства над южной частью страны до 7 октября текущего года. Следует отметить, что запрет на полеты гражданских воздушных судов действует с 24 февраля текущего года.
Слухи о вероятном нападении Беларуси: что нужно знать
- В последнее время ходят слухи о том что белорусские войска тоже могут принять участие в войне против Украины. В Минобороны считают, что у России может быть несколько сценариев, но в кремле ориентируются по ситуации и выбирают эффективный для них именно в определенный момент.
- Ранее в МВД предупредили, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы, чтобы расфокусировать и оттянуть Вооруженные силы Украины.
- В ГУР считают, что белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки. Но разведка не видит признаков того, что беларусь может наступать в ближайшее время.
- Однако в Генштабе ВСУ отмечают, что угроза обстрелов из беларуси сохраняется. Там уже проверяют системы управления и оповещения.
Заметим, что самопровозглашенный президент александр лукашенко продолжил военные учения в стране до середины июля.
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