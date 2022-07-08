Соответствующую информацию обнародовали белорусские СМИ. Об этом стало известно 7 июля.
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беларусь продолжает военные учения
Обучение в белоруссии продлено как минимум до 16 июля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах,
– говорится в сообщении.
Несмотря на длительные учения на полигонах, по данным СМИ, белорусская армия не готова к наступательным операциям.
Нападение из беларуси было коварным
Стоит вспомнить, что российские войска на рассвете 24 февраля напали на Украину, зайдя с территории беларуси. Обстрелы нашего государства оттуда также продолжаются регулярно.
К сожалению, то, что произошло со стороны беларуси, для нас – и мы этого не скрываем – было коварно,
– рассказал Алексей Данилов.
В интервью "Апострофу" секретарь Совета государственной сохранности и обороны Украины поведал, что Украина считала, что такового развития не будет.
"Мы ожидали немного другой сценарий. Однако, пока мы имеем такую ситуацию", – вспомнил Данилов.
Угроза нападения со стороны беларуси: коротко
- В последнее время ходят слухи о вероятном нападении белорусского войска на Украину. В Минобороны Украины 5 июля заявили, что у россии может быть несколько сценариев: "Они сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра, поскольку ориентируются по ситуации, и выбирают из этих сценариев наиболее эффективный именно в определенный момент".
- В этот же день в Генштабе ВСУ заявили, что угроза обстрелов из беларуси сохраняется. Там уже проверяют системы управления и оповещения.
- Украинская разведка заверила, что не наблюдает подготовки группировок противника в беларуси к наступательным действиям.
- Однако заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что есть другие маркеры, которые могут свидетельствовать о том, что беларусь может рассматриваться как один из сценариев нашего врага.
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