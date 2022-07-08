Відповідну інформацію оприлюднили білоруські ЗМІ. Про це стало відомо 7 липня.

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білорусь продовжує військові навчання

Навчання зс у білорусі продовжено як мінімум до 16 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах,

– мовиться у повідомленні.

Попри тривалі навчання на полігонах, за даними ЗМІ, білоруська армія не готова до наступальних операцій.

Напад з білорусі був підступним

Варто пригадати, що російські війська вдосвіта 24 лютого напали на Україну, зайшовши з території білорусі. Обстріли нашої держави звідти також тривають регулярно.

На превеликий жаль, те, що відбулося з боку білорусі, для нас – і ми цього не приховуємо – було підступно,

– розповів Олексій Данілов.

В інтерв'ю "Апострофу" секретар Ради національної безпеки і оборони України розповів, що Україна вважала, що такого розвитку не буде.

"Ми очікували трошечки інший сценарій. Проте, наразі ми маємо таку ситуацію", – згадав Данілов.

Загроза нападу зі сторони білорусі: коротко

Останнім часом ширяться чутки про ймовірний напад білоруського війська на Україну. В Міноборони України 5 липня заявили, що у росії може бути декілька сценаріїв: "Вони самі не впевнені, що робитимуть завтра чи післязавтра, оскільки орієнтуються за ситуацією, і обирають з цих сценаріїв найбільш ефективний саме в певний момент".

У цей же день в Генштабі ЗСУ заявили, що загроза обстрілів з білорусі зберігається. Там вже перевіряють системи управління й оповіщення.

Українська розвідка запевнила, що не спостерігає підготовки угруповань противника у білорусі до наступальних дій.

Проте заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що є інші маркери, які можуть свідчити про те, що білорусь може розглядатися як один зі сценаріїв нашого ворога.

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