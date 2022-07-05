Росія активно використовує Білорусь для завдання ударів по мирних українських містах. Також окупанти дуже сподіваються на більш активне втручання білорусів у війну та розширення фронту силами союзника.

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Загроза обстрілів з території Білорусі

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти не припиняють ракетних обстрілів мирних українських міст та цивільної інфраструктури. Частину з них ворог здійснює з території Білорусі.

Наші розвідники не спостерігають жодної підготовки угруповань противника у Білорусі до наступальних дій. Зараз білоруси зайняті перевіркою систем управління та оповіщення.

Загроза ракетного удару по Україні російської авіації з території Білорусі залишається високою.

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Мобілізовані окупанти вже розглядають різноманітні варіанти втечі з війни. Найбільш привабливий для збереження здоров'я – хабар на кордоні та втеча у Росію. Також рідні окупантів "мотивують" їх величезними втратами та повним бардаком у лавах російської армії.

ЗСУ вдалося відбити атаку ворога біля Слов'янська. Раніше ворог здійснив потужний обстріл міста, відомо про двох загиблих.

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