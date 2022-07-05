Джонсон наголосив, що Велика Британія продовжує допомагати Україні. Мовиться про захист та відбудову.

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Я вірю, що українські військові повернуть територію, яку нещодавно захопили війська Путіна. Незабаром надійде додаткова військова допомога від Великої Британії,

– анонсував Джонсон.

Деталі розмови Зеленського та Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії також розповів, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Темами розмови був прогрес під час засідань НАТО та G7.

Український лідер проінформував Джонсона про поточну ситуацію в Україні. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії розповів про озброєння, яке надійде упродовж найближчих тижнів.

Джонсон наголосив, що – світ з Україною.

Зеленський подякував Джонсону

Зеленський згадав розмову з Джонсоном під час вечірнього звернення 5 липня. Український лідер подякував британському прем'єр-міністру за розширення безпекової допомоги ще на сто мільйонів фунтів. Президент наголосив, що це – дуже відчутна допомога для України.

Український лідер додав, що вони з Джонсоном також обговорили систему гарантій безпеки для України, яка має працювати довгостроково.

Прем'єр-міністр Джонсон став почесним громадянином Одеси

Борис Джонсон у липні 2022 року отримав звання "Почесного громадянина Одеси". Мер міста заявив, що прем'єр-міністра Великої Британії нагородили відзнаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.

"У цій боротьбі пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії", – заявив мер.

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