Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжает помогать Украине. Речь идет о защите и восстановлении.

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Я верю, что украинские военные могут вернуть территорию, недавно захватившую войска Путина. В скором времени поступит дополнительная военная помощь от Великобритании,

– анонсировал Джонсон.

Детали разговора Зеленского и Джонсона

Премьер-министр Великобритании также рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Темами разговора был прогресс на заседаниях НАТО и G7.

Украинский лидер проинформировал Джонсона о текущей ситуации в Украине. Тем временем премьер-министр Великобритании рассказал о вооружении, которое поступит в ближайшие недели.

Джонсон подчеркнул, что мир с Украиной.

Премьер-министр Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Борис Джонсон в июле 2022 года получил звание "Почетного гражданина Одессы". Мэр города заявил, что премьер-министра Великобритании наградили наградами имени Григория Маразли I, II, III степеней.

"В этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании", – заявил мэр.

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