35 мільйонів виділив уряд Уельсу на військову допомогу Україні
Про це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у твітері. Він подякував дружнім урядам за допомогу Україні та українським біженцям.
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Уряд Уельсу виділив 35 мільйонів на військову підтримку Україні, а валлійські сім'ї прийняли 3000 біженців,
– йдеться у повідомленні.
Ще 65 мільйонів фунтів надасть Шотландія
Джонсон також зазначив, що 65 мільйонів фунтів виділила і Шотландія, яка теж оголосила про готовність прийняти українських біженців.
Я щойно розмовляв із першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, аби проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 мільйонів фунтів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 мільярда фунтів та зусилля з надання житла 6000 українських біженців,
– заявив Джонсон.
Допомога Великої Британії неоціненна
Велика Британія з першого дня повномасштабної війни неабияк підтримувала Україну. Борис Джонсон двічі відвідував Київ. Вдруге Володимир Зеленський зустрівся з ним 17 червня.
Лідери обговорили постачання важкої зброї та систем ППО. Також обговорили такі теми:
- економічна підтримка України;
- санкційний тиск на Росію;
- гарантії безпеки для України;
- виплата репарацій Росією за завдані збитки нашій державі.
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що питання України є принциповим для нього – у разі, якщо підтримку Україні доведеться припинити, він піде у відставку.
Українці вдячні лідеру за таку потужну підтримку та позицію. Так, Джонсон навіть отримав звання "Почесного громадянина Одеси" – це перший такий випадок відтоді, як заснували нагороду.
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