35 мільйонів виділив уряд Уельсу на військову допомогу Україні

Про це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у твітері. Він подякував дружнім урядам за допомогу Україні та українським біженцям.

Увага Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

Уряд Уельсу виділив 35 мільйонів на військову підтримку Україні, а валлійські сім'ї прийняли 3000 біженців,

– йдеться у повідомленні.

Ще 65 мільйонів фунтів надасть Шотландія

Джонсон також зазначив, що 65 мільйонів фунтів виділила і Шотландія, яка теж оголосила про готовність прийняти українських біженців.

Я щойно розмовляв із першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, аби проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 мільйонів фунтів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 мільярда фунтів та зусилля з надання житла 6000 українських біженців,

– заявив Джонсон.

Допомога Великої Британії неоціненна

Велика Британія з першого дня повномасштабної війни неабияк підтримувала Україну. Борис Джонсон двічі відвідував Київ. Вдруге Володимир Зеленський зустрівся з ним 17 червня.

Лідери обговорили постачання важкої зброї та систем ППО. Також обговорили такі теми:

економічна підтримка України;

санкційний тиск на Росію;

гарантії безпеки для України;

виплата репарацій Росією за завдані збитки нашій державі.

Важливо! На початку червня Велика Британія оголосила, що надасть Україні ракетні системи M270, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів з високою точністю.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що питання України є принциповим для нього – у разі, якщо підтримку Україні доведеться припинити, він піде у відставку.

Українці вдячні лідеру за таку потужну підтримку та позицію. Так, Джонсон навіть отримав звання "Почесного громадянина Одеси" – це перший такий випадок відтоді, як заснували нагороду.

До теми – Джонсон потролив Путіна його "хуліганським сленгом": відео