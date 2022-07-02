Джонсона нагородили відзнаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. Про це в інтерв'ю BBC World Service заявив мер Одеси Геннадій Труханов. Він підписав відповідне розпорядження.

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У такий спосіб Джонсон автоматично стає почесним громадянином Одеси. Міський голова наголосив, що Україна цінує допомогу Великої Британії загалом та Бориса Джонсона зокрема.

Перший схожий випадок за час існування нагороди

Труханов відзначив, що Велика Британія залишається нашим головним другом та союзником. Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як британці, Україна вже давно б перемогла окупантів. Однак поки що, за словами чиновника, триває боротьба всього цивілізованого світу з "фашизмом версії 2.0".

У цій боротьбі пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії,

– додав мер.

До слова, це перший випадок, коли британець отримує таку нагороду за весь час її існування, тобто з 1862 року.

Підтримка Джонсона

Зауважимо, що Велика Британія справді з першого дня повномасштабної війни неабияк підтримувала Україну. Джонсон двічі відвідував Київ. Вдруге Володимир Зеленський зустрівся з ним 17 червня.

Прем'єр заявив, що питання України є принциповим для нього. Він навіть наголосив, що поразка у допомозі нашій державі може стати причиною його відставки.

До речі, наприкінці червня Джонсон заявив, що Україна здатна відкинути окупантів, як і планує Зеленський.

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