Джонсона отметили наградами имени Григория Маразли I, II, III степеней. Об этом в интервью BBC World Service заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он подписал соответствующее распоряжение.

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Таким образом Джонсон автоматически становится почетным гражданином Одессы. Мэр подчеркнул, что Украина ценит помощь Великобритании в целом и Бориса Джонсона в частности.

Первый подобный случай за время существования награды

Труханов отметил, что Великобритания остается нашим главным другом и союзником. Если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как британцы, Украина уже давно победила бы оккупантов. Однако пока, по словам чиновника, идет борьба всего цивилизованного мира с "фашизмом версии 2.0".

В этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании,

– добавил мэр.

К слову, это первый случай, когда британец получает такую награду за все время ее существования, то есть с 1862 года.

Поддержка Джонсона

Заметим, что Великобритания действительно с первого дня полномасштабной войны изрядно поддерживала Украину. Джонсон дважды посещал Киев. Второй раз Владимир Зеленский встретился с ним 17 июня.

Премьер заявил, что вопрос Украины является принципиальным для него. Он даже подчеркнул, что поражение в помощи нашему государству может стать причиной его отставки.

Кстати, в конце июня Джонсон заявил, что Украина способна отбросить оккупантов, как и планирует Зеленский.

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