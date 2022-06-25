Борис Джонсон подчеркнул, что поражение в помощи Украине может стать причиной его отставки. Он назвал это вопросом морали.

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"Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы пошел" , – рассказал премьер-министр.

Он добавил, что пока не видит такой ситуации. По словам Джонсона, он должен различать важную и безосновательную критику.

На грани отставки

В Великобритании уже была попытка отправить Джонсона в отставку, но депутаты не выразили ему недоверие. Следовательно, политик получил иммунитет еще на год.

Причиной голосования по отставке было то, что премьер-министр во время пандемии в мае 2020 принял участие в вечеринке . Фотографию обнародовали журналисты. На нем видно, что политик с женой и другими людьми сидит в саду.

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Визит в Украину

Джонсон уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения посетил Киев. Владимир Зеленский 17 июня встретился с ним в Мариинском дворце. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что лидеры обсудили поставки тяжелого оружия и систем ПВО. Также пообщались на следующие темы:

экономическая поддержка Украины;

санкционное давление на Россию;

гарантии безопасности для Украины;

выплата репараций Россией за нанесенный ущерб нашему государству.

Кроме того, Джонсон предложил подготовку для Вооруженных Сил Украины в Великобритании. Учения смогут пройти тысячи украинских солдат.

"Когда украинские солдаты запускают британские ракеты в защиту суверенитета вашей страны, они делают это и в защиту тех же свобод, которые мы считаем понятными",– сказал Джонсон.

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