35 миллионов выделило правительство Уэльса на военную помощь Украине
Об этом сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон в твиттере. Он поблагодарил правительства стран за помощь Украине и украинским беженцам.
Внимание Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Правительство Уэльса выделило 35 миллионов на военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев,
– говорится в сообщении.
Еще 65 миллионов фунтов предоставит Шотландия
Джонсон также отметил, что 65 миллионов фунтов выделила и Шотландия, которая тоже объявила о готовности принять украинских беженцев.
Я только что разговаривал с первым министром Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 миллионов фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 миллиарда фунтов и усилия по предоставлению жилья 6000 украинских беженцев,
– заявил Джонсон.
Помощь Великобритании неоценима
Великобритания с первого дня полномасштабной войны изрядно поддерживала Украину. Борис Джонсон дважды посещал Киев. Во второй раз Владимир Зеленский встретился с ним 17 июня.
Лидеры обсудили поставки тяжелого оружия и систем ПВО. Также обсудили следующие темы:
- экономическая поддержка Украины;
- санкционное давление на Россию;
- гарантии безопасности для Украины;
- выплата репараций Россией за нанесенный ущерб нашему государству.
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что вопрос Украины принципиален для него – в случае, если поддержку Украине придется прекратить, он уйдет в отставку.
Украинцы благодарны лидеру за столь мощную поддержку и позицию. Так, Джонсон даже получил звание "Почетного гражданина Одессы" – это первый случай с тех пор, как основали награду.
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