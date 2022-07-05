35 миллионов выделило правительство Уэльса на военную помощь Украине

Об этом сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон в твиттере. Он поблагодарил правительства стран за помощь Украине и украинским беженцам.

Внимание Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Правительство Уэльса выделило 35 миллионов на военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев,

– говорится в сообщении.

Еще 65 миллионов фунтов предоставит Шотландия

Джонсон также отметил, что 65 миллионов фунтов выделила и Шотландия, которая тоже объявила о готовности принять украинских беженцев.

Я только что разговаривал с первым министром Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 миллионов фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 миллиарда фунтов и усилия по предоставлению жилья 6000 украинских беженцев,

– заявил Джонсон.

Помощь Великобритании неоценима

Великобритания с первого дня полномасштабной войны изрядно поддерживала Украину. Борис Джонсон дважды посещал Киев. Во второй раз Владимир Зеленский встретился с ним 17 июня.

Лидеры обсудили поставки тяжелого оружия и систем ПВО. Также обсудили следующие темы:

экономическая поддержка Украины;

санкционное давление на Россию;

гарантии безопасности для Украины;

выплата репараций Россией за нанесенный ущерб нашему государству.

Важно! В начале июня Великобритания объявила, что предоставит Украине ракетные системы M270, поражающие цели на расстоянии 80 километров с высокой точностью.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что вопрос Украины принципиален для него – в случае, если поддержку Украине придется прекратить, он уйдет в отставку.

Украинцы благодарны лидеру за столь мощную поддержку и позицию. Так, Джонсон даже получил звание "Почетного гражданина Одессы" – это первый случай с тех пор, как основали награду.

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