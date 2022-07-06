У білорусі триває інформаційне нагнітання антиукраїнської ситуації

Про це в ефірі каналу "Рада" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона зазначила, що немає стовідсоткового прогнозу, як будуть розвиватися ті чи інші бойові дії.

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"Кожна зі сторін приймає рішення по ситуації і має декілька сценаріїв, як можуть розвиватися події", – сказала Маляр.

Коментуючи загрозу з боку білорусі, заступниця Олексія Резнікова звернула увагу на дані Генштабу ЗСУ. Відповідно до даних Генштабу, ударних груп з боку білорусі наразі немає.

Якщо ми говоримо про білорусь, то сьогодні, відповідно до офіційних даних Генштабу, йдеться про те, що не накопичуються поки що ударні групи. Але є інші маркери, які можуть свідчити про те, що білорусь може розглядатися як один зі сценаріїв нашого ворога,

– сказала Маляр.

За її словами, у білорусі відбувається інформаційне нагнітання антиукраїнської ситуації, а також тривають "безкінечні навчання", що є приводом тримати війська у бойовій готовності.

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Що відомо про загрозу з боку білорусі

Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка сприяє російській агресії проти України. білорусь надала росії свою територію для наступу на Україну та для обстрілів мирних українських міст. Водночас наразі режим лукашенка не прийняв рішення, чи вводити війська в Україну на Півночі.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький інформував, що біля українського кордону дислокуються 7 батальйонних тактичних груп білорусі. Через це Україна вимушена тримати свої сили в боєздатності та посилювати розвідку.

Про ймовірні провокації з боку білорусі заявляв перший заступник голови МВС Євгеній Єнін. Метою провокацій, як сказав Єнін, є залучення білорусі до війни проти України.

У Генштабі ЗСУ 3 липня інформували, що загрози, що ворог хоче заходити в Україну з білоруського кордону – наразі немає. Однак російські війська посилюють на кордоні сили ППО. 5 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза ракетного удару по Україні російської авіації з території білорусі залишається високою.

Разом з тим, голова української розвідки Кирило Буданов запевнив, що поки загрози з боку білоруської армії для України немає. Більше того, Буданов впевнений, що в найближчій перспективі такої загрози не передбачається.

Загрозу нападу білорусі на Україну прокоментував президент Володимир Зеленський. Український президент надіється, що цього не станеться.

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