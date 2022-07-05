Білоруси мають робити все, щоб їх не втягнули у війну, – Зеленський

Про це політик сказав під час онлайн-виступу на 26 щорічному урядовому круглому столі The Economist, повідомляє 24 канал.

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Зеленський наголосив, що з території Білорусі прилетіли багато ракет різних калібрів, які завдали страждань українському народу.

Ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. Їм треба робити все, щоб не втягнутися у цю війну. Але й відповідальність має бути, не можна мовчати й казати, що це не ми. Я вважаю, що це несправедливо,

– зазначив президент.

Він вірить, що Білорусь не втягнеться у війну. Однак провокації з її сторони вже є. Тому Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Зеленський виступив на урядовому столі The Economist: відео

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