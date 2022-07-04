За даними української розвідки, в Білорусі біля кордону з Україною дислокуються 7 батальйонних тактичних груп. Водночас на території Білорусі продовжують перебувати російські війська. Однак начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевнив, що поки загрози з боку білоруської армії для України немає.

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"Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії. На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує", – заявив Кирило Буданов.

Він також переконує, що і в найближчій перспективі такої загрози не передбачається

Щодо російської армії, то вона поки теж не несе загрози. Все через те, що їх там залишилася мізерна кількість. І поки немає трендів щодо нарощення кількості російських військ в цьому регіоні.

Білоруські війська на кордоні з Україною: головне

Міноборони України повідомляло, що Білорусь стягнула до кордону з Україною в Брянській та Гомельській до шести батальйонів для підсилення. Ці підрозділи намагаються вести розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках наразі немає ознак формування наступальних ворожих угруповань. Але російські війська посилюють на кордоні сили ППО.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в них з Росією "спільна армія", а рішення про участь у війні проти України "давно визначене".

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на погрози зі сторони білоруського диктатора, запевнивши, що війна проти України може бути небезпечною для самої Білорусі.

Водночас білоруські опозиціонери відзначають, що їх армія не готова до війни проти України. Відтак якщо буде віддано наказ про початок наступу на Україну, то у білоруській армії не виключені саботажі та диверсії. І є лише декілька сотень "вірних псів Лукашенка", які можуть воювати. Але їх кількості недостатньо для значної зміни ситуації на фронті.

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