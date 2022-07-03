Білоруські війська продовжують навчання біля українського кордону. Також російські окупанти обстрілюють з території Білорусі мирні українські міста.

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Відповідь на погрози Лукашенка

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко перед своїми журналістами вирішив погрожувати Україні. Він також вигадав "ракетні удари по Білорусі" та "ефективну роботу" білоруського ППО.

Також Лукашенко заявив, що в них з Росією "спільна армія", а рішення про участь у війні проти України прийняте вже давно.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що раніше Лукашенко давав сигнали про те, що ракети по Україні росіяни випустили проти його волі.

Що стосується нападу Білорусі – це небезпечно насамперед для білоруського народу. Для наших дружніх білорусів. Останні сигнали – дуже небезпечні. Подивимося, до чого вони приведуть,

– сказав Зеленський.



Останні заяви Лукашенка

У Лукашенка сталася істерика через те, що його називають маріонеткою Путіна. Диктатор вважає, що він цілком "самостійний".

Також білоруський диктатор вирішив накинутися на Захід. Він вирішив гучно заявити про дружні стосунки з Росією та те, що він буде в усьому підтримувати Путіна.

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