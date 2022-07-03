Президент України подякував австралійському прем'єру за те, що він своїм приїздом підтримав українців у час війни Росії проти нашого народу. До слова, це перший візит очільника уряду Австралії за всю історію двосторонніх відносин між країнами.

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Що обговорювали Зеленський та Албенізі

Володимир Зеленський наголосив, що Австралія підтримує Україну й надає нам важливу допомогу, зокрема в оборонній галузі. Президент повідомив, що на зустрічі з австралійським прем'єром ключовими темами обговорень були співпраця країн у галузі безпеки та подальший захист свободи.

Крім того, політики обговорили спровоковану Росією глобальну продовольчу кризу, економічні виклики, а також необхідність посилення макрофінансової підтримки України.

Цінуємо готовність Австралії приєднатися до повоєнної відбудови України. Дякую за візит і змістовні переговори,

– підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні зустрічі із Зеленським очільник австралійського уряду відвідав Бучу та Ірпінь. Політик був вражений від побаченого – зруйнованих цивільних будинків, слідів від мін та знищеного аеропорту "Антонова".

Додамо, що раніше Австралія ввела санкції проти російських депутатів і маріонеток Кремля на Донбасі, російських пропагандистів та чиновників, зокрема Іллі Киви. Крім того, обмеження торкнулись російських компаній.

Ще у квітні Україна отримала 20 австралійських бронетранспортерів Bushmaster й військову допомогу на загальну суму понад 20 мільйонів доларів.

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