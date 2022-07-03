Партнери обговорюють гарантії безпеки для України

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він також висловив сподівання, війна Росії проти України скоро закінчиться.

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Ми обговорюємо з близькими друзями питання про гарантії безпеки, які ми можемо надати. Це постійний процес. Зрозуміло, що це не буде так, як для членів НАТО,

– сказав канцлер.

За його словами це питання ретельно готується в дипломатичній сфері до того дня, коли закінчиться війна.

"І, звичайно, це мають бути справжні гарантії, а не такі, як давав Будапештський меморандум", - сказав він.

Яких гарантій безпеки хоче Україна

Про гарантії безпеки для України вперше заговорили ще наприкінці березня. Тоді українська сторона заявила, що готова відмовитись від НАТО в обмін на припинення війни. Але зараз влада Україна змінила риторику і називає Альянс важливою ціллю.

1 липня, відбулось засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України. Андрій Єрмак розповів, чого саме очікує наша держава. За його словами, нове концепція гарантії безпеки має складатися з трьох блоків. Вони включають:

подальше надання Україні сучасного озброєння та бойової техніки;

фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу;

стримування нової агресії;

санкційна політика, яка повинна стати ефективним інструментом недопущення повторної агресії з боку Росії;

повна компенсація Росією шкоди, заподіяної Україні та українцям;

превентивні санкції на майбутнє.

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