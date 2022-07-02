Про це канцлер Німеччини розповів в ефірі щотижневої новинної програми "Обличчя нації". Повідомляється, що кореспондентка Маргарет Бреннан зустрілася з Олафом Шольцом під час саміту НАТО в Мадриді.

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Війна з Україною затягнулася на більш ніж 4 місяці

Шольц зазначив, що під час саміту світові лідери наголошували на факті, що війна на території України затягнулася на більш ніж 4 місяці. Тим часом Росія використовує свою вогневу міць, щоб досягти дрібних успіхів. За оцінками розвідки США, наразі держава-агресорка окупувала близько 20% території України.

На питання, коли у Путіна завершиться ресурс, Шольц відповів невпевнено.

Насправді ніхто не знає (коли у Путіна закінчаться кошти та зброя – 24 канал), але тривале планування свідчить про те, що він готовий до затяжних воєнних дій,

– зазначив канцлер Німеччини.

Німецький лідер зазначив, що Путін є представником великої країни, де проживає чимало людей. Тож він справді може дозволити собі тривалу і жорстоку війну, до якої готувався дуже довго.

Я думаю, що рішення вести цю війну було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго,

– наголосив він.

Чи відчув Путін вплив санкцій

Шольц підкреслив, що хоча Путін не визнає цього факту, Росія відчуває на собі вплив західних санкцій.

Це відбувається з не настільки розвиненою країною, яка справді потребує всіх технологій з решти світу, щоб мати відповідний рівень життя,

– зазначив він.

Наразі, за словами Шольца, Німеччина докладає усіх зусиль, щоб зменшити суму, яку сплачує Росії за енергоресурси.

Зверніть увагу. Раніше Шольц зазначив, що країни G7 – на боці України і будуть продовжувати підтримувати нас.

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