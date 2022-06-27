Про це він написав у соцмережах. Шольц зазначив, що країни G7 на боці України і будуть продовжувати підтримувати нас.

Важливо Війна в Україні має завершитися до зими, – Зеленський звернувся до лідерів G7

Він подякував Зеленському за його участь у саміті країн "Великої сімки".

Країни G7 – єдині, вони на боці України. Для цього нам доводиться приймати жорсткі, але необхідні рішення. Ми будемо продовжувати посилювати тиск на Путіна. Ця війна має закінчитися,

– написав Шольц.

Також на виступ президента України відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твітері. Вона повідомила, що зранку 27 червня Зеленський розповів їм про атаки Росії на Україну.

"Ми захоплюємося його лідерством і стійкістю українського народу. G7 показала чудову єдність. Ми домовилися, що будемо стояти за Україну стільки, скільки буде потрібно", – написала вона.

Про що Зеленський говорив на саміті G7

Наразі в Офісі Президента не публікували звернення Зеленського до G7. Однак Reuters, посилаючись на європейських дипломатів, пише, що Зеленський просив президентів посилити підтримку України. Мовиться про:

надання систем протиповітряної оборони для захисту від російських ракет,

потужніші санкції проти Росії,

гарантії безпеки для України,

допомогу в експорті зерна;

допомогу у відбудові України після війни.

Згодом Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, що відчуває підтримку держав G7. Він подякував колегам за оборонну та фінансову допомогу.

До слова, 27 червня лідери країн G7 домовилися про заходи щодо підтримки України та подальші обмеження проти Росії. Також вони планують ще більше розширити санкції.

Ще політикам вдалося досягти домовленості у тому, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні.

Відео до теми – Зеленський виступив на саміті G7