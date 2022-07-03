Партнеры обсуждают гарантии безопасности для Украины

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также выразил надежду, что война России против Украины скоро закончится.

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Мы обсуждаем с близкими друзьями вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем предоставить. Это постоянный процесс. Понятно, что это не будет так, как для членов НАТО,

– сказал канцлер.

По его словам, этот вопрос тщательно готовится в дипломатической сфере к тому дню, когда закончится война.

"И, конечно, это должны быть настоящие гарантии, а не такие, как давал Будапештский меморандум", – сказал он.

Какие гарантии безопасности хочет Украина

О гарантиях безопасности для Украины впервые заговорили еще в конце марта. Тогда украинская сторона заявила, что готова отказаться от НАТО в обмен на прекращение войны. Но сейчас власти Украины сменили риторику и называют Альянс важной целью.

1 июля состоялось заседание Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Андрей Ермак рассказал, чего именно ожидает наше государство. По его словам, новая концепция гарантии безопасности должна состоять из трех блоков. Они включают:

дальнейшее предоставление Украине современного вооружения и боевой техники;

финансирование развития оборонно-промышленного комплекса;

сдерживание новой агрессии;

санкционная политика, которая должна стать эффективным инструментом предотвращения повторной агрессии со стороны России;

полная компенсация Россией ущерба, причиненного Украине и украинцам;

превентивные санкции на будущее.

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