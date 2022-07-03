Белорусские войска продолжают учения у украинской границы. Также российские оккупанты обстреливают с территории Беларуси мирные украинские города.

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Ответ на угрозы Лукашенко

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко перед своими журналистами решил угрожать Украине. Он также придумал "ракетные удары по Беларуси" и "эффективную работу" белорусского ПВО.

Также Лукашенко заявил, что у них с Россией "общая армия", а решение об участии в войне против Украины принято уже давно.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ранее Лукашенко давал сигналы, что ракеты по Украине россияне выпустили против его воли.

Что касается нападения Беларуси – это опасно, прежде всего, для белорусского народа. Для наших дружеских белорусов. Последние сигналы очень опасны. Посмотрим, к чему они приведут,

– сказал Зеленский.

Последние заявления Лукашенко

У Лукашенко произошла истерика из-за того, что его называют марионеткой Путина. Диктатор считает, что он вполне "самостоятельный".

Также белорусский диктатор решил наброситься на Запад. Он решил громко заявить о дружеских отношениях с Россией и о том, что он будет во всем поддерживать Путина.

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