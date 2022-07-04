По данным украинской разведки, в Беларуси у границы с Украиной дислоцируются 7 батальонных тактических групп. В то же время, на территории Беларуси продолжают находиться российские войска. Однако начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заверил, что пока угроз со стороны белорусской армии для Украины нет.

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"Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, проводимые ими. Мы знали о них за два с половиной месяца точно до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует", – заявил Кирилл Буданов.

Он также убеждает, что и в ближайшей перспективе такой угрозы не предполагается

Что касается российской армии, то она пока тоже не несет угрозы. Все потому, что их там осталось мизерное количество. И пока нет трендов по наращиванию количества российских войск в этом регионе.

Белорусские войска на границе с Украиной: главное

Минобороны Украины сообщало, что Беларусь стянула к границе с Украиной в Брянской и Гомельской до шести батальонов для усиления. Эти подразделения пытаются вести разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях пока нет признаков формирования наступательных вражеских группировок. Но русские войска усиливают на границе силы ПВО.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у них с Россией "общая армия", а решение об участии в войне против Украины "давно определено".

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на угрозы со стороны белорусского диктатора, заверив, что война против Украины может быть опасна для самой Беларуси.

В то же время белорусские оппозиционеры отмечают, что их армия не готова к войне против Украины. Следовательно, если будет отдан приказ о начале наступления на Украину, то в белорусской армии не исключены саботажи и диверсии. И есть всего несколько сотен "верных псов Лукашенко", которые могут воевать. Но их количества недостаточно для значительного изменения ситуации на фронте.

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