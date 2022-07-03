Очередными заявлениями о "любви к братскому русскому народу" Лукашенко рассыпался в день независимости Беларуси 3 июля. В своей речи самопровозглашенный президент упорно обещал "не предать память".
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Белорусь упрекают, что она – единственная поддерживает Россию, – Лукашенко
Политик отметил, что Беларусь упрекают в том, что это – едва ли не единственная страна, которая теперь поддерживает Россию. Однако это, по словам Лукашенко, Минск от Москвы не предотвратит.
Также не забыл самопровозглашенный глава государства вспомнить о традиционных пунктах пропаганды Кремля – "борьбе с нацизмом", "угрозе со стороны НАТО" и "памяти о победе во Второй мировой".
Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того чтобы воевать. И мы будем делать все, чтобы выстоять и победить,
– уверял белорусов Лукашенко.
Лукашенко снова заверил, что белорусы не хотят воевать
Несмотря на обещания "победить и выстоять", Лукашенко сразу добавляет, что мол ни русские, ни белорусы, ни украинцы воевать не хотят. Однако недруги белорусов преследуют цель "стереть память о великой победе". Зачем это кому-то показалось спустя 77 лет после завершения Второй мировой войны – политик не уточнил.
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Самопровозглашенный глава государства делает вид, что сам Минск – ни при чем, ведь его "насильно пытаются втянуть в войну". Более того, по мнению Лукашенко, украинцы "лишь будут рады", если к войне присоединится Беларусь.
Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Белоруссией. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что они не хотели, чтобы белорусские войска вторглись в Украину. И не слушайте их. Они будут рады, я это знаю точно, если мы туда бы вошли,
– уверял политик.
Лукашенко раньше уже пригрозил Украине: коротко
- По словам Лукашенко, "Украина уже пыталась атаковать белорусские военные объекты".
- Это произошло – примерно 3 дня назад – точно самопровозглашенный президент вспомнить не смог.
- Однако вроде бы хорошо поработала белорусская ПВО.
- Лукашенко пригрозил: в случае "атаки" Гомеля или Мозырского НПЗ, Беларусь сразу ответит.
- В Офисе Президента Украины говорят – "Лукашенко хочет быть и здесь, и там" К обороне с украинской стороны все готово.
О том, как Лукашенко торгуется с Путиным – в видео: