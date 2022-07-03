Очередными заявлениями о "любви к братскому русскому народу" Лукашенко рассыпался в день независимости Беларуси 3 июля. В своей речи самопровозглашенный президент упорно обещал "не предать память".

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Белорусь упрекают, что она – единственная поддерживает Россию, – Лукашенко

Политик отметил, что Беларусь упрекают в том, что это – едва ли не единственная страна, которая теперь поддерживает Россию. Однако это, по словам Лукашенко, Минск от Москвы не предотвратит.



Также не забыл самопровозглашенный глава государства вспомнить о традиционных пунктах пропаганды Кремля – "борьбе с нацизмом", "угрозе со стороны НАТО" и "памяти о победе во Второй мировой".

Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того чтобы воевать. И мы будем делать все, чтобы выстоять и победить,

– уверял белорусов Лукашенко.

Лукашенко снова заверил, что белорусы не хотят воевать

Несмотря на обещания "победить и выстоять", Лукашенко сразу добавляет, что мол ни русские, ни белорусы, ни украинцы воевать не хотят. Однако недруги белорусов преследуют цель "стереть память о великой победе". Зачем это кому-то показалось спустя 77 лет после завершения Второй мировой войны – политик не уточнил.

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Самопровозглашенный глава государства делает вид, что сам Минск – ни при чем, ведь его "насильно пытаются втянуть в войну". Более того, по мнению Лукашенко, украинцы "лишь будут рады", если к войне присоединится Беларусь.

Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Белоруссией. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что они не хотели, чтобы белорусские войска вторглись в Украину. И не слушайте их. Они будут рады, я это знаю точно, если мы туда бы вошли,

– уверял политик.

Обратите внимание! Лукашенко, отмечая, что "белорусы воевать не хотят", почему-то забыл отметить о том, что российская армия использовала Беларусь, как плацдарм для вторжения в Украину. Сотни ракет летят по украинским городам именно из Белоруссии.

Лукашенко раньше уже пригрозил Украине: коротко

По словам Лукашенко, "Украина уже пыталась атаковать белорусские военные объекты".

Это произошло – примерно 3 дня назад – точно самопровозглашенный президент вспомнить не смог.

Однако вроде бы хорошо поработала белорусская ПВО.

Лукашенко пригрозил: в случае "атаки" Гомеля или Мозырского НПЗ, Беларусь сразу ответит.

В Офисе Президента Украины говорят – "Лукашенко хочет быть и здесь, и там" К обороне с украинской стороны все готово.

О том, как Лукашенко торгуется с Путиным – в видео: