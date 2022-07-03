Об этом 24 каналу рассказал белорусский общественный деятель и журналист Франак Вячорка. Он также отметил, что в случае, если прозвучит приказ о непосредственном нападении на украинскую территорию, многое будет зависеть от того, кому он будет отдан.

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Есть группа солдат, военных сил специальных операций, которые могут участвовать в российских диверсионных операциях, это такие "верные псы" Лукашенко, которые будут ему служить,

– говорит Вячорка.

Таких военных несколько сотен, этого недостаточно, чтобы как-то существенно повлиять на ситуацию на фронте или кардинально изменить ситуацию. Этих солдат могут использовать в составе российских ЧВК, говорит белорусский журналист.

Как утверждает Франак Вячорка, в отношении танковых, артиллерийских или сил ПВО именно Беларуси – даже если их заставят, то будет много случаев диверсий, саботажа и неисполнения приказов.

"Среди регулярных белорусских военных также будет немало сдачи оружия и переходов на украинскую сторону", – убежден белорусский общественный деятель.

Мы попытались посчитать количество офицеров, говорит Вячорка, которые уже отказались выполнять преступные приказы и пришли к выводу – несколько белорусских офицеров уже сбежали за границу. Речь идет о периоде февраля-марта текущего года.

Детальнее в разговоре с Франаком Вячоркой о настроениях в белорусской армии: смотрите видео

Беларусь "поднимает градус" вокруг украинских границ – последние новости

В Генштабе ВСУ говорят, что признаков того, что враг хочет заходить в Украину с белорусской границы, пока нет. Однако началась ротация вооруженных сил, в частности, российские войска усиливают на границе силы ПВО.

В МВД заявили о возможных провокациях со стороны Беларуси. Об этом Евгений Енин – первый заместитель главы МВД – заявил 2 июля. Он сообщил, что говорится о привлечении диверсантов.

Ранее белорусские войска отрабатывали возведение понтонных переправ вблизи украинской границы. Основная активность белорусских войск наблюдается в Гомельской и Брестской областях.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что Украина готова к разным сценариям развития событий со стороны Беларуси и подчеркнул, что украинцев обязательно предупредят об угрозе нового наступления, если таковая возникнет.

В то же время, мэр Львова Андрей Садовый обсудил возможную эскалацию со стороны Беларуси. Он подчеркнул, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью непредсказуема. И это, по его словам, является причиной наибольшей угрозы.