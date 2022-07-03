Согласно данным, на Волынском и Полесском направлениях пока нет признаков формирования наступательных вражеских группировок. Но российские войска усиливают на границе силы ПВО.

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Россияне устанавливают в Беларуси ПВО

Генштаб сообщает, что российская армия наращивает в Беларуси силы ПВО. Также в Брестской области проходит ротация вооруженных сил Беларуси.

По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации,

– говорится в сообщении Генштаба.

Между тем, на Северском направлении россияне продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме этого, в ночь на 3 июля враг обстрелял позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру возле Бачевска и Волковки Сумской области с территории России.

Белорусские военные тренируются наводить понтонные переправы

Ранее в Генштабе сообщили, что белорусские войска отрабатывают возведение понтонных переправ возле украинской границы. Основная активность белорусских войск наблюдается в Гомельской и Брестской областях.

Если Беларусь захочет идти в наступление, украинцев предупредят

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что Украина готова к разным сценариям развития событий со стороны Беларуси и подчеркнул, что украинцев обязательно предупредят об угрозе нового наступления, если такая возникнет.

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин предупредил о возможных провокациях со стороны Беларуси с участием диверсионно-разведывательных групп.

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