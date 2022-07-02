Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин. По его словам, целью провокаций является привлечение Беларуси к войне против Украины.

Напомним "Ситуация непредсказуема": Садовый провел совещание по обороне Львова из-за угрозы из Беларуси

Признаков формирования ударных группировок нет

Евгений Енин отметил, что для провокаций могут привлечь диверсионно-разведывательные группы. Из-за угрозы провокаций правоохранители усилили контроль на блокпостах.

Мы имеем информацию о возможных провокациях с целью привлечения Беларуси к российско-украинской войне. Речь идет о возможностях отправления ДРГ. И именно поэтому нашими правоохранителями введен усиленный режим несения службы на блокпостах,

– сообщил Енин.

В то же время первый заместитель главы МВД отметил, что признаков подготовки ударных группировок на территории Беларуси нет.

Обратите внимание! 28 июня спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что Россия готовит диверсионно-разведывательные группы на территории Беларуси. Для этого страна-агрессор привлекает белорусских военных.

Львов готовится к возможному наступлению Беларуси

Запад Украины готовится к возможному наступлению Беларуси, в частности речь идет о Львове. 2 июля мэр города Андрей Садовый провел совещание по подготовке Львова к возможной эскалации.

Мэр Львова отметил, что ситуация на границе Украины и Беларуси является непредсказуемой и именно это, по его словам, представляет наибольшую угрозу. В каждом районе города будет создан штаб обороны, а также планируется проведение дополнительной выучки территориальной обороны.

Также Львов работает над созданием стратегического резерва продуктов на случай, если захватчики сделают невозможными поставки.

Напомним, что по данным украинской разведки, Беларусь сосредоточила 7 батальонов вблизи украинской границы. Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что присутствие военных сковывает ВСУ. Более того, это не позволяет отправить на Восток достаточное количество украинских бойцов.

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