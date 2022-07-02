Во Львове готовятся к возможной эскалации со стороны Беларуси. С этой целью мэр Андрей Садовый собрал оперативное совещание. В нем принимали участие военное и гражданское руководство города. Обсудили механизм действий, если враг решит снова напасть с этого фланга.

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Ситуация непредсказуема

Андрей Садовый подчеркнул, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью – непредсказуема. И это, по его словам, является причиной наибольшей угрозы.

В ходе совещания обсудили план обороны города. Также прошлись по средствам, которые для этого есть в ведении Львова. Поскольку ситуация меняется, то в стратегиях защиты от оккупантов требуют внесения определенных корректив. Кроме того, необходима определенная гибкость, чтобы избежать ошибок, которые допускали ранее.

В каждом районе будет штаб обороны

Андрей Садовый добавил, что в каждом районе Львова будет создан штаб обороны. Кроме того, планируют провести дополнительную подготовку для тех, кто входит в добровольческие формирования ТрО. Речь не идет о круглосуточном дежурстве. Но следует понимать, что соответствующее решение может быть принято в любой момент.

Резервные добровольческие батальоны также будут формироваться из сотрудников городского совета, а также коммунальных предприятий. По крайней мере, сейчас рассматривается соответствующий вариант.

Кроме того, в городе работают над формированием стратегического резерва продуктов. Это делают на тот случай, если военные страны-агрессора сделают невозможными пути поставки. Следует также понимать, что зима будет холодная. Более того, во Львове размышляют над возможностью обогрева без использования голубого топлива.

Андрей Садовый отметил важность того, чтобы львовяне знали, что город и они в безопасности. Также необходимо сделать все возможное для того, чтобы у врага не было информации, позволяющей ему совершать всевозможные провокации во Львове.

Империя рухнет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих чудовищ. Просто знайте это,

– подчеркнул Садовый.

Напомним, что возле границ с Украиной Беларусь сосредоточила 7 батальонов. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что присутствие военных сковывает ВСУ. Более того, это не позволяет отправить на Восток достаточное количество украинских бойцов.

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