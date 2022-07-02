У Львові готуються до можливої ескалації з боку Білорусі. З цією метою мер Андрій Садовий зібрав оперативну нараду. У ній брали участь військове та цивільне керівництво міста. Обговорили механізм дій, якщо ворог таки вирішить знову напасти з цього флангу.

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Ситуація непередбачувана

Андрій Садовий підкреслив, що ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю – непередбачувана. І це, з його слів, і є причиною найбільшої загрози.

Під час наради обговорили план оборони міста. Також пройшлись по засобах, які для цього є у підпорядкуванні Львова. Оскільки ситуація міняється, то стратегії захисту від окупантів потребують внесення певних корективів. Крім того, необхідна певна гнучкість, щоб уникнути помилок, яких припускались раніше.

Кожен район матиме штаб оборони

Андрій Садовий додав, що у кожному районі Львова створять штаб оборони. Крім того, планують провести додатковий вишкіл для тих, хто входить до добровольчих формувань ТрО. Наразі не йдеться про цілодобове чергування. Але слід розуміти, що відповідне рішення можуть ухвалити у будь-який момент.

Резервні добровольчі батальйони також формуватимуть зі співробітників міської ради, а також комунальних підприємств. Принаймні наразі розглядається відповідний варіант.

Крім того, у місті працюють над формуванням стратегічного резерву продуктів. Це роблять на той випадок, якщо військові країни-агресорки унеможливлять шляхи постачання. Слід також розуміти, що зима буде холодною. Ба більше, у Львові міркують над можливістю обігріву без використання блакитного палива.

Андрій Садовий наголосив на важливості того, щоб львів'яни знали, що місто і вони у безпеці. Також необхідно зробити все можливе для того, щоб у ворога не було інформації, яка б дозволяла йому здійснювати всілякі провокації у Львові.

Імперія впаде. Україна переможе. Рішення про наступ на Львів буде останнім рішенням у житті цих потвор. Просто знайте це,

– наголосив Садовий.

Нагадаємо, що поблизу кордонів з Україною Білорусь зосередила 7 батальйонів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він зауважив, що присутність військових сковує ЗСУ. Ба більше, це не дозволяє відправити на Схід достатню кількість українських бійців.

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