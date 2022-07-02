Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив перший заступник голови МВС Євгеній Єнін. За його словами, метою провокацій є залучення Білорусі до війни проти України.

Нагадаємо "Ситуація непередбачувана": Садовий провів нараду щодо оборони Львова через загрозу з Білорусі

Ознак формування ударних угруповань немає

Євгеній Єнін зазначив, що для провокацій можуть залучити диверсійно-розвідувальні групи. Через загрозу провокацій правоохоронці посилили контроль на блокпостах.

Ми маємо інформацію про можливі провокації з метою залучення Білорусі до російсько-української війни. Ідеться про можливості відправлення ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями запроваджено посилений режим несення служби на блокпостах,

– повідомив Єнін.

Водночас перший заступник голови МВС відзначив, що ознак підготовки ударних угруповань на території Білорусі немає.

Зверніть увагу! 28 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив, що Росія готує диверсійно-розвідувальні групи на території Білорусі. Для цього країна-агресорка залучає білоруських військових.

Львів готується до можливого наступу Білорусі

Захід України готується до можливого наступу Білорусі, зокрема мова йде про Львів. 2 липня мер міста Андрій Садовий провів нараду щодо підготовки Львова до можливої ескалації.

Мер Львова наголосив, що ситуація на кордоні України та Білорусі є непередбачуваної і саме це, за його словами, становить найбільшу загрозу. У кожному районі міста буде створений штаб оборони, а також планується проведення додаткового вишколу територіальної оборони.

Також Львів працює над створенням стратегічного резерву продуктів на випадок, якщо загарбники унеможливлять постачання.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, Білорусь зосередила 7 батальйонів поблизу українського кордону. Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький зауважив, що присутність військових сковує ЗСУ. Ба більше, це не дозволяє відправити на Схід достатню кількість українських бійців.

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