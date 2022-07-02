Подоляк подчеркнул, что если Александр Лукашенко хочет доказать, что белорусской армии не существует, они могут это сделать. В то же время выглядит так, что Россия всей этой информацией хочет увеличить панические настроения в Украине.

К теме "Ситуация непредсказуемая": Садовый провел совещание по обороне Львова из-за угрозы из Беларуси

Чтобы параллельно продолжались обстрелы украинских городов крылатыми ракетами, а параллельно распространялась информация, что завтра будет еще какое-то наступление.

Мы все прекрасно понимаем об этом удивительном господине по фамилии Лукашенко. Мы понимаем, что он хочет быть одновременно и здесь и там. Такой Труффальдино. Но при этом мы точно понимаем, что происходит. К любым сценариям готовы. О любой опасности мы предупредим заранее,

– заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что на границе Украины с Беларусью с оборонной стороны все готово. Подоляк призвал спокойно работать над тем, чтобы Украина победила в войне на своих условиях.

Примите во внимание! Труффальдино – герой произведения Карла Гольдони "Слуга двух господ".

В МВД заявили о возможных провокациях

Со стороны Беларуси возможны провокации. Об этом Евгений Енин – первый заместитель главы МВД – заявил 2 июля.

Он сообщил, что говорится о привлечении диверсантов. Именно поэтому правоохранители ужесточили контроль на блокпостах. В то же время признаков формирования ударных группировок пока нет.

К теме – Подоляк о бегстве оккупантов из Змеиного и ракетном терроре украинских городов: смотрите видео