Кулеба навів приклад Ізраїля

Таку думку голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба висловив у інтерв'ю. Він зазначив, що наша держава, народ та військо мають бути готові до будь-якого виклику в будь-який момент.

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Нам вдалося вигнати ворога з Київської, Чернігівської, Сумської областей, але на цьому війна не зупинилася. Загроза буде тепер завжди. Ізраїль показує, що в цьому немає нічого трагічного – на цьому життя не закінчується. Просто ми маємо бути постійно готові на випадок загрози,

– наголосив Кулеба.

При цьому він зазначив, що загроза може зникнуть після того, як у Росії та Білорусі зміняться політичні режими.

Голова ОВА запевнив, що Сили оборони в області перебувають на своїх місцях у повній бойовій готовності. Влада та волонтери допомагають військовим в матеріально-технічному забезпеченні. Зараз ситуація абсолютно контрольована.

Кулеба наголосив, що військово-політичне керівництво країни зробило висновки після того, як російська армія стрімко просунулася на Київщину з Білорусі. Тепер Україна знає, як цього не допустити.

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На в'їзді до Києва всіх ретельно перевіряють

Нещодавно на в'їзді до Києва утворилися кілометрові затори через фільтраційні заходи. Водіям довелося чекати всю ніч, щоб потрапити у місто. Кулеба зазначив, що така ретельна перевірка – вимушений захід. Безпекове питання нікуди не зникло, то ж такі заходи є необхідними.

Зверніть увагу! Голова розвідки Кирило Буданов не поділяє загальних побоювань щодо нападу з Білорусі. Він зазначив, що зараз на території країни немає достатньої кількості військових.

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