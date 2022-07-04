Відповідну інформацію повідомили люди, змушені чекати до ранку 4 липня. Поліція пояснила свої дії.

До теми У Бориспільському районі з 3 липня проводитимуть планові фільтраційні заходи

На в'їзді в Київ – кілометрові черги з автомобілів

На в'їзді до Києва з боку Борисполя утворився багатокілометровий затор,

– мовиться у повідомленні.

Видання Obozrevatel написало, що поліція пояснила: водіям доведеться чекати до ранку, щоб потрапити до столиці.

Ймовірно, вранці 4 липня у всіх людей перевірятимуть документи.

Затори на в'їзді до Києва: відео

Що цьому передувало

23 червня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на кордонах білоруські військові нібито проводять там навчання, які постійно тривають. Тому загроза вторгнення з Білорусі зберігається. Відомо, що росіяни вчать білорусів проводити диверсійно-розвідувальну діяльність.

Наша розвідка повідомила, що росіяни дуже сподіваються на напад білорусів на Україну. Розвідники не виключають проведення диверсій для залучення Білорусі у війну.

3 липня Бориспільська районна державна адміністрація повідомила, що проводитимуть в районі фільтраційні заходи. Тож людей попередили про частково обмежений рух і перевірку документів. Ці заходи можу допомогти виявити диверсантів.

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