Соответствующую информацию сообщили люди, вынужденные ждать до утра 4 июля. Полиция объяснила свои действия.

К теме В Бориспольском районе с 3 июля будут проводить плановые фильтрационные мероприятия

На въезде в Киев – километровые очереди из автомобилей

На въезде в Киев со стороны Борисполя образовалась многокилометровая пробка,

– говорится в сообщении.

Издание Obozrevatel написало, что полиция объяснила: водителям придется ждать до утра, чтобы попасть в столицу.

Вероятно, утром 4 июля у всех людей будут проверяться документы.

Пробки на въезде в Киев: видео

Что этому предшествовало

23 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на границах белорусские военные якобы проводят там постоянно продолжающие учения. Поэтому угроза вторжения из Белоруссии сохраняется. Известно, что россияне учат белорусов проводить диверсионно-разведывательную деятельность.

Наша разведка сообщила, что россияне очень надеются на нападение белорусов на Украину. Разведчики не исключают проведения диверсий для привлечения Беларуси в войну.

3 июля Бориспольская районная государственная администрация сообщила, что будут проводить в районе фильтрационные мероприятия. Поэтому людей предупредили о частично ограниченном движении и проверке документов. Эти меры могут помочь выявить диверсантов.

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