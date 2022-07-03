Граждан призывают сохранять спокойствие

Об этом сообщил глава Бориспольской районной государственной администрации Руслан Дяченко. По его словам, представители правоохранительных органов 3 июля начали проведение соответствующих мероприятий.

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Руслан Дяченко сообщил, что во время проведения мероприятий в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность.

Он призвал людей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

Обезврежена группа ГРУ России, которая собирала разведданные об обороне Киева

Российские военные еще весной отступили из Киевской области. Однако украинские правоохранители продолжают выявлять диверсантов и других предателей, которые помогали России начать войну против Украины.

Недавно Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию, во время которой обезвредила агентурную сеть ГРУ России в Киеве. Задержаны 4 российских агента, которые собирали разведданные об обороне столицы. Агентную группу сформировал кадровый сотрудник ГРУ России, полковник Владислав Донец с целью ведения взрывной деятельности против Украины.

В конце июня СБУ разоблачила в Украине агентурную сеть главного управления генштаба России. Ее участником был народный депутат Андрей Деркач. Предатели должны были помогать россиянам захватить Украину. По Деркачу уже начали досудебное расследование.

Стоит отметить, что агенты россиян засели даже в государственных структурах и предприятиях. Службе безопасности Украины удалось выявить преступную деятельность начальника одного из региональных подразделений НЭК "Укрэнерго". Как выяснило следствие, мужчина вполне добровольно согласился пойти на сотрудничество с врагом и стал главой так называемых "Мариупольских магистральных сетей ДНР".

В середине июня СБУ заблокировала деятельность компании, работавшей в столице и финансировавшей пророссийских боевиков в оккупированном Донецке. Средства оккупантам поступали в виде "налогов". В общей сложности бизнесмены профинансировали врага на 8 миллионов гривен.

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