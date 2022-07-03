Граждан призывают сохранять спокойствие
Об этом сообщил глава Бориспольской районной государственной администрации Руслан Дяченко. По его словам, представители правоохранительных органов 3 июля начали проведение соответствующих мероприятий.
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Руслан Дяченко сообщил, что во время проведения мероприятий в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность.
Он призвал людей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
Обезврежена группа ГРУ России, которая собирала разведданные об обороне Киева
- Российские военные еще весной отступили из Киевской области. Однако украинские правоохранители продолжают выявлять диверсантов и других предателей, которые помогали России начать войну против Украины.
- Недавно Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию, во время которой обезвредила агентурную сеть ГРУ России в Киеве. Задержаны 4 российских агента, которые собирали разведданные об обороне столицы. Агентную группу сформировал кадровый сотрудник ГРУ России, полковник Владислав Донец с целью ведения взрывной деятельности против Украины.
- В конце июня СБУ разоблачила в Украине агентурную сеть главного управления генштаба России. Ее участником был народный депутат Андрей Деркач. Предатели должны были помогать россиянам захватить Украину. По Деркачу уже начали досудебное расследование.
- Стоит отметить, что агенты россиян засели даже в государственных структурах и предприятиях. Службе безопасности Украины удалось выявить преступную деятельность начальника одного из региональных подразделений НЭК "Укрэнерго". Как выяснило следствие, мужчина вполне добровольно согласился пойти на сотрудничество с врагом и стал главой так называемых "Мариупольских магистральных сетей ДНР".
- В середине июня СБУ заблокировала деятельность компании, работавшей в столице и финансировавшей пророссийских боевиков в оккупированном Донецке. Средства оккупантам поступали в виде "налогов". В общей сложности бизнесмены профинансировали врага на 8 миллионов гривен.
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