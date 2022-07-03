Об этом сообщил художник Дмитрий Вергелес. Он обнародовал фото и видео стенописи на своей странице в фейсбуке.

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"Привет, меня зовут Дима. Я художник. И я очень люблю самолеты. Ан-225 – это мой фаворит и моя страсть. У меня давно была идея нарисовать ее в большом масштабе", – написал художник.

В Борисполе появилась "Мрия": смотрите видео

Подарок для города

По словам художника, он решил не откладывать создание мурала после того, как самолет уничтожили оккупанты в начале полномасштабного вторжения. Он отметил, что создал такой подарок для Борисполя при поддержке городского головы Владимира Борисенко.

Дмитрий Вергелес вспомнил, как видел "Мрию" над Киевом во время парада к 30-летию независимости Украины. Он сказал, что тогда по его телу были мурашки.

Желаю вам почувствовать что-нибудь хотя бы отдаленно похожее на это, когда вы будете смотреть на мой рисунок. Приглашаю! Скорейшей победы и мира нашей Украине!,

– написал художник.



Художник увлекается самолетами / Фото Дмитрия Вергелеса



Локация мурала – Борисполь, городской парк, теннисный корт / Фото Дмитрия Вергелеса



Художник давно мечтал нарисовать знаменитый самолет / Фото Дмитрия Вергелеса



Городской парк Борисполя получил новую локацию / Фото Дмитрия Вергелеса



Рисованная "Мрия" и Дмитрий Вергелес / Фото Дмитрия Вергелеса



Художник приглашает посмотреть на стенопись / Фото Дмитрия Вергелеса

Что известно о "Мрии"

Это самый большой и мощный в мире транспортный самолет. Его создало государственное предприятие "Антонов". До начала полномасштабного российского вторжения "Мрия" находилась в Гостомеле. Самолет сожгли российские убийцы 27 февраля.

Бывший командир экипажа Ан-225 Дмитрий Антонов считает, что "Мрию" невозможно спасти, поскольку есть бездействие руководства государственного предприятия "Антонов". Однако в апреле стало известно, что самолет можно завести.

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